Врач заявил, что почти все эвакуированные из Газы граждане РФ страдают от обезвоживания

Анестезиолог-реаниматолог Андрей Ярцев рассказал, что из-за нехватки в блокированном Израилем анклаве лекарств, у многих прибывших в Каир "обострились хронические заболевания"

КАИР, 13 ноября. /Корр. ТАСС Дарья Вавилина/. Состояние эвакуированных из палестинского сектора Газа россиян нормальное, однако все они в большей или меньшей степени страдают от обезвоживания. Об этом сообщил врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Ярцев, проводивший в числе своих коллег из медицинской бригады первичный осмотр прибывших через расположенный на границе анклава и Египта КПП "Рафах" россиян в оперативный штаб МЧС России в Каире.

"Всех осмотрели, состояние нормальное, в большей степени все испытывают усталость", - сказал он. Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, он отметил, что "от обезвоживания страдают почти все прибывшие из сектора Газа: не только дети, но и взрослые". Кроме того, он рассказал, что из-за нехватки в блокированном Израилем анклаве лекарств, у многих прибывших в Каир "обострились хронические заболевания". Однако медицинская бригада была готова ко всем этим случаям. "Россияне обеспечены необходимыми препаратами", - подчеркнул Ярцев. По его словам, врачи будут сопровождать эвакуируемых и в течение их перелета в Москву. Там в случае необходимости им будет оказана специализированная помощь.

Первая группа россиян численностью 70 человек прибыла ночью в оперативный штаб МЧС РФ, организованный в конференц-зале одной из гостиниц Каира. Эвакуированных через погранпереход граждан РФ встретили сотрудники МЧС, бригады медицинских работников. Для них были подготовлены вода, горячие напитки, ланчбоксы. Для женщин с детьми была оборудована специальная комната со всеми средствами первой необходимости. Прибывшие из Газы россияне прошли первичный медицинский осмотр, консультацию психологов, получили необходимые лекарства и заселились в гостиницу. Врачи будут дежурить на каждом этаже и контролировать их состояние. Планируется, что утром группа направится в аэропорт, где их ожидает самолет для вылета в Москву.