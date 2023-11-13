Причальные сооружения в центре Петропавловска-Камчатского передадут в краевое ведение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Причальные сооружения, расположенные в центре Петропавловска-Камчатского, передадут в краевое ведение для их последующего благоустройства. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владимир Солодов.

"Ряд причальных сооружений в центре города будут приняты в краевое ведение - это так называемая Фреза (территория бывшего судоремонтного завода - прим. ТАСС), причал между Морвокзалом и исторической частью города. Поручил детально проработать механизм использования этой территории, чтобы начать решать вопросы благоустройства", - написал он.

В центре города расположены Петропавловск-Камчатский морской торговый порт и другие объекты морской инфраструктуры. Планируется, что в этом месте в рамках мастер-плана города будет построен общественно-туристический комплекс с международным яхтенным портом "Петропавловская гавань".