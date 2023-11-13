В Ростове-на-Дону в конкурсную программу кинофестиваля "Линия фронта" включили 40 работ

Мероприятие будет проходить с 28 ноября по 1 декабря

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноября. /ТАСС/. К участию в I Международном фестивале документального кино и медиапроектов "Линия фронта", который пройдет в Ростове-на-Дону с 28 ноября по 1 декабря, отобраны 40 работ, в том числе киноленты, репортажи и телевизионные программы от авторов из шести стран. Об этом ТАСС сообщил руководитель поискового отряда "Миус-фронт", президент фестиваля Андрей Кудряков.

"Конкурсную программу фестиваля "Линия фронта" составят 40 работ авторов из Казахстана, США, Ирана, Сербии, Белоруссии и [ряда стран] Африки. Вне конкурса будет представлено 10 фильмов, в том числе от режиссера из Коста-Рики. Так как зарубежных фильмов представлено много, жюри была введена специальная номинация "Лучший зарубежный фильм", - сказал Кудряков.

По его словам, в конкурсную программу вошло большое число работ авторов из России. Также включены ленты из США "Монастырь" о Донбассе, из Ирана - "Вода, ветер, пыль, хлеб". "В номинации "Полный метр" будут представлены кинокартины, в основном посвященные специальной военной операции, истории России, а также полнометражная работа режиссера из Казахстана Мираса Кадырова "Эхо Победы", которая интересна тем, что это рассказ современным киноязыком о ветеранах Великой Отечественной войны, живущих в Казахстане. Это интервью с людьми, диалог с поколением победителей, попытка рассказать о необходимости сохранения исторической памяти", - отметил Кудряков.

Он уточнил, что в программу "Линии фронта" также включены две телевизионные программы из Сербии. В их числе программа "Узнаваемая НАТО: свидетельства из Донбасса". "Конкурсная программа получилась насыщенная, жюри будет очень сложно выбрать лучшие работы, потому что представлены мощные ленты мирового уровня", - добавил Кудряков.

Оргкомитет фестиваля принял 287 заявок от кинематографистов и журналистов из 11 стран. Большинство участников - призеры многочисленных конкурсов и фестивалей, члены Союза кинематографистов РФ.

Международный фестиваль "Линия фронта" создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Российского военно-исторического общества, Союза журналистов России с целью развития отечественной кинодокументалистики, выявления и поддержки талантливых режиссеров, операторов, сценаристов документального кино, создателей телевизионных передач и медиаконтента. ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля.