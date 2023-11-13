13 ноября, 04:50

Собянин сообщил, что свыше 94% сирот в Москве живут в семьях

По словам мэра столицы, горожане усыновили порядка 17,4 тыс. детей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Более 94% московских сирот, порядка 17,4 тыс. детей, живут в семьях. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Сегодня Всемирный день сирот. Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок жил в семье. <...> Сейчас свыше 94% столичных сирот, а это 17,4 тыс. детей, живут в семьях. Только в этом году новый дом обрели 760 ребят, в том числе с особенностями развития", - написал мэр.

Собянин отметил, что одной из приоритетных задач является создание комфортных условий для семей, которые решаются на усыновление. Москва оказывает приемным родителям разностороннюю поддержку - от материальной до психологической. Более 40 столичных школ помогают семьям принять решение об усыновлении, действуют 33 службы сопровождения замещающих семей, а в московских семейных центрах можно получить психологическую и правовую консультацию, записать подростка в клуб, на тренинги и мастер-классы.

"Пока для ребенка не нашли приемную семью, он живет в одном из 12 центров содействия семейному воспитанию. Помещения в них устроены как квартира со спальнями и кухней-гостиной. Все дети ходят в обычные школы и детские сады, кружки и секции, наблюдаются у врачей в районных поликлиниках", - добавил Собянин. Он подчеркнул, что сироты получают помощь после достижения совершеннолетия. При необходимости их обеспечивают жильем, для них предусмотрены льготы и выплаты, им оказывается поддержка специалистов постинтернатного патроната. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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