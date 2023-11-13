В Центральной России за сутки выпало 50% месячной нормы осадков

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что в Москве этот показатель составил 27%, Подмосковье - 40%

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Интенсивные ливни прошли в воскресенье в Центральной России, за минувшие сутки выпало 50% месячной нормы осадков. Около трети (27%) месячной нормы - в Москве, 40% месячной нормы - в Подмосковье, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве за минувшие сутки выпало 27% от месячной нормы, в Подмосковье - 40%, в Центральной России - 50%", - написал он, уточнив, что всего в Москве выпало 14 мм осадков.

Как отметил Тишковец, больше всего осадков в Подмосковье выпало в Волоколамске и Наро-Фоминске - 15 мм, 40% от месячной нормы, 19 мм выпало в Можайске.

"Дожди прошли почти на всей территории Русской равнины. Больше всего дождевой воды в осадкомеры попало в следующих областях: Смоленской (19 мм), Тверской (21 мм), Брянской и Липецкой (22 мм), Новгородской (23 мм), Калужской (25 мм), а это половина от всего месячного объема небесной влаги", - добавил синоптик.