На Чукотке завершили летнюю навигацию

По предварительным данным, на территорию округа было доставлено около 250 тыс. тонн груза

ТАСС, 13 ноября. Летняя навигация 2023 года завершена на Чукотке, в округ за это время зашло более 60 судов, завезено около 250 тыс. тонн груза. Об этом сообщил ТАСС руководитель регионального департамента промышленной политики Виктор Бочкарев.

"Завершение морской навигации на Чукотке - это важное событие, которое играет ключевую роль в различных отраслях экономики и обеспечивает жизненно важные связи для жителей округа. В течение навигационного периода 2023 года на территорию Чукотского автономного округа выполнен 61 судозаход. По предварительным данным, на территорию округа завезли около 250 тыс. тонн груза, в том числе 95 тыс. тонн генерального груза и более 600 единиц техники без учета топливной навигации", - сказал руководитель профильного департамента.

Два теплохода "Капитан Старостин" и "Пола Дудинка" доставили в округ последнюю партию грузов - продукты, стройматериалы, другие товары - и закрыли навигацию в морских портах округа. Навигация 2023 года завершилась согласно плану, по предварительным данным, объем завезенного груза соответствует объему прошлого года.