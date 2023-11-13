13 ноября, 04:58

На Чукотке завершили летнюю навигацию

По предварительным данным, на территорию округа было доставлено около 250 тыс. тонн груза

ТАСС, 13 ноября. Летняя навигация 2023 года завершена на Чукотке, в округ за это время зашло более 60 судов, завезено около 250 тыс. тонн груза. Об этом сообщил ТАСС руководитель регионального департамента промышленной политики Виктор Бочкарев.

"Завершение морской навигации на Чукотке - это важное событие, которое играет ключевую роль в различных отраслях экономики и обеспечивает жизненно важные связи для жителей округа. В течение навигационного периода 2023 года на территорию Чукотского автономного округа выполнен 61 судозаход. По предварительным данным, на территорию округа завезли около 250 тыс. тонн груза, в том числе 95 тыс. тонн генерального груза и более 600 единиц техники без учета топливной навигации", - сказал руководитель профильного департамента.

Два теплохода "Капитан Старостин" и "Пола Дудинка" доставили в округ последнюю партию грузов - продукты, стройматериалы, другие товары - и закрыли навигацию в морских портах округа. Навигация 2023 года завершилась согласно плану, по предварительным данным, объем завезенного груза соответствует объему прошлого года. 

Теги:
РоссияЧукотский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
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