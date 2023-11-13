Паштет из мяса изюбря и чикойские колоба представит Забайкалье на выставке "Россия"

Кухню региона представят ресторатор Юлиан Некрасов и шеф-повар Борис Лунев

ЧИТА, 13 ноября. /ТАСС/. Забайкальский край на Международной выставке-форуме "Россия" представит различные блюда местной кухни. Среди них паштет из мяса изюбря и чикойские колоба (большие толстые блины, выпекающиеся в печи), сообщили в пресс-службе министерства экономического развития региона.

"Всех ждет незабываемое гастропредставление "Вкусы Забайкалья". Мы будем удивлять. Только представьте: гостям предложат позы с черемшой и яйцом, чикойские колоба с вареньем из чабреца и шишек, бабушкин пирог с начинкой из черемухи", - приводятся в сообщении слова начальника отдела Минэкономразвития Забайкалья Виталия Шильникова.

Также в меню паштет из печени дикой утки с кедровыми орехами, паштет из мяса изюбря с дикой брусникой по-эвенкийски, расколотка из свежего хариуса с зеленым луком. Кухню представят забайкальские ресторатор Юлиан Некрасов и шеф-повар Борис Лунев.

По данным краевого Минсельхоза, в фермерской ярмарке, которая пройдет с 14 по 19 ноября в рамках выставки "Россия", примут участие 11 производителей из Забайкалья. Они представят порядка 70 наименований продукции: кондитерские изделия, напитки, консервацию, орехи, чаи, варение и травяные сборы. Мастерство по приготовлению бурятских блюд продемонстрирует владелец этнокомплекса "Кочевник" Бато Цыренжапов из поселка Агинское.

Как сообщил ТАСС председатель комитета внешних связей Минэкономики Бурятии Игорь Хальбаев, регион также представит на выставке блюда бурятской кухни. "15 ноября гости увидят видеоролик о Бурятии. В нем будет рассказано, почему именно мясные и молочные блюда предпочитали кочевники. Прямо на площадке "Дома русской кухни" мы проведем мастер-классы по приготовлению бууз, хушууров, научим готовить деликатес "печень в рубашке" и бурятский десерт с черемухой под названием "Холисо". Все смогут попробовать бурятский чай", - сказал он.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций - всего представлена 131 экспозиция.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством Международной выставки-форума "Россия".