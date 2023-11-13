13 ноября, 05:58

В Кабардино-Балкарии на курорте "Эльбрус" закрыли канатную дорогу

Решение приняли из-за ухудшения погоды

НАЛЬЧИК, 13 ноября. /ТАСС/. Работа канатной дороги Мир - Гарабаши остановлена из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале курорта "Эльбрус".

"Канатная дорога Мир - Гарабаши закрыта по погодным условиям", - говорится в сообщении.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте построили третью очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м). Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м). 

Теги:
РоссияКабардино-Балкария
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