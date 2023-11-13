13 ноября, 06:13

Токаев выразил соболезнования Назарбаеву в связи со смертью его младшего брата

По данным пресс-службы Токаева, президент Казахстана не будет присутствовать на похоронах

АСТАНА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование бывшему главе республики Нурсултану Назарбаеву в связи со смертью его брата Болата Назарбаева. Об этом сообщили в пресс-службе Токаева.

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"Глава государства выразил соболезнование первому президенту Нурсултану Назарбаеву в связи с кончиной его брата Болата Назарбаева", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, Токаев не будет присутствовать на похоронах.

Ранее информационно-аналитический портал ratel.kz со ссылкой на собственный источник сообщил, что утром у 70-летнего Болата Назарбаева остановилось сердце. В начале ноября стало известно о его госпитализации в Центральную клиническую больницу Алма-Аты. По версии ряда СМИ, Болата Назарбаева госпитализировали с повторным инфарктом.

Бизнесмен и меценат Болат Назарбаев являлся младшим братом экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также у первого главы республики был третий брат Сатыбалды, который погиб в автомобильной аварии в возрасте 35 лет, и сестра Анипа.

Болат Назарбаев родился в 1953 году. Трудовую деятельность начал в 1970-х годах в родном селе Шамалган, став затем заместителем председателя совхоза. В конце 1980-х занимался животноводством. С 1992 по 1997 год являлся вице-президентом аграрной компании "Инкар Агро". С 1997 года руководил финансово-промышленным холдингом BN Invest. По инициативе Болата Назарбаева в 2016 году создана благотворительная организация "Саликалы урпак", которая занимается помощью малоимущим казахстанцам. 

Теги:
КазахстанНазарбаев, Нурсултан АбишевичТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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