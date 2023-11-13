13 ноября, 06:32
Военная операция на Украине

Командира добровольческого отряда "Тигр" наградили званием "Герой Приморья"

Знак отличия получил Сергей Ефремов

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Командир приморского добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов получил звание и награду "Герой Приморья" из рук губернатора края Олега Кожемяко. Об этом сам Кожемяко сообщил в своем Telegram-канале.

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"Высокого звания "Герой Приморья" по ходатайству командования удостоены сразу трое наших земляков. Среди них командир добровольческого отряда "Тигр" полковник Сергей Ефремов", - написал губернатор.

Знак особого отличия "Герой Приморья" для граждан, отличившихся во время специальной военной операции, учредили в регионе в декабре 2022 года. Им награждаются граждане РФ за заслуги перед государством, связанные с совершением подвига в ходе СВО. К награде прилагается денежное поощрение - единовременная выплата в размере 1 млн рублей. 

Теги:
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайВоенная операция на Украине
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