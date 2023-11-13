13 ноября, 06:30,
обновлено 13 ноября, 06:52
Палестино-израильский конфликт

В Минздраве рассказали о состоянии россиян, эвакуированных из Газы

Первая группа россиян прибыла в оперативный штаб МЧС России в Каире
© МЧС России/ Дарья Вавилина/ ТАСС

Как сообщили в ведомстве, их состояние удовлетворительное

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Медики оценивают состояние 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, как удовлетворительное. Их допустили к перелету в Москву, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

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"Специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осмотрено 70 граждан России, эвакуированных из Газы, из них одна беременная женщина на позднем сроке беременности, 27 детей, пятеро из которых возрастом до трех лет. Самому маленькому всего три месяца. Все 70 эвакуируемых в удовлетворительном состоянии, допущены к перелету Каир - Москва. В полете их будут сопровождать медики", - говорится в сообщении.

Как сообщил ранее руководитель операции советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов в оперативном штабе в Каире, опергруппа ведомства будет в Египте, пока из Газы не будут эвакуированы все изъявившие желание выехать россияне. 

Теги:
ПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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