Губернатор Белгородской области назвал фейком информацию о заходе ДРГ в регион

В нескольких Telegram-каналах появилась информация о том, что украинская диверсионно-разведывательная группа якобы перемещались на автомобиле с нарисованной буквой Z, но была отбита российскими военнослужащими

ТАСС, 13 ноября. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг распространяемую в Telegram-каналах информацию о якобы попытке украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) зайти в регион в районе Шебекина.

"Сейчас отдельное интернет-издание пытается разогнать информацию, что у нас с вами на границе в районе Шебекина было напряжение ночью. Еще одна фейковая информация", - сказал Гладков на совещании.

Утром в нескольких Telegram-каналах появилась информация о попытке захода в Белгородскую область в районе Шебекина украинской ДРГ, они якобы перемещались на автомобиле с буквой Z, но были отбиты российскими военнослужащими.

Гладков обратился на совещании к представителю Шебекинского округа, который опроверг сведения о попытке захода группы. Губернатор Белгородской области отметил, что Telegram-каналы, распространяющие фейки, стремятся таким образом увеличить свою аудиторию, сформировать для себя и своих изданий "положительный эффект".