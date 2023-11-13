13 ноября, 07:13
Военная операция на Украине

В Белгородской области планируют завершить ремонт поврежденных домов к 1 декабря

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в первую очередь будут восстанавливать жилые помещения

ТАСС, 13 ноября. Власти Белгородской области планируют к 1 декабря завершить восстановление домов, поврежденных из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы люди могли вернуться домой в начале зимы. В случаях, когда требуется строить новые здания, сроки сдачи рассматриваются в индивидуальном порядке, сказал в ходе совещания в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Мы в первую очередь восстанавливаем жилые помещения, чтобы люди могли спокойно вернуться в свои дома. Понятно, что зависит от объема разрушений: там, где идет полное строительство, там сроки, конечно, немножко подлиннее. Там, где идет восстановление, до 1 декабря должно быть восстановлено, за исключением домов, где нарушен конструктив, где новая стройка. Где нарушен конструктив, где новая стройка - в разрезе каждого дома там индивидуальное решение по срокам сдачи", - сказал он.

Гладков уточнил, что всю информацию об этом главы округов должны довести до местных жителей.

Ранее власти региона утверждали, что с начала военной операции в Белгородской области более 4,5 тыс. частных домов и около 3,4 тыс. квартир получили повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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