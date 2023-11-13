13 ноября, 07:17

В Москве собрали более 1 млн тонн вторсырья на переработку за девять месяцев

Это превышает показатели аналогичного периода годом ранее

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Свыше 1 млн тонн вторичного сырья выделили и направили на переработку в Москве за девять месяцев текущего года. Это превышает показатели аналогичного периода годом ранее, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"За январь - сентябрь при сортировке было выделено и направлено на переработку почти 1,2 млн тонн вторсырья, что превышает предыдущий аналогичный показатель. Сохраняется хорошая динамика реализации программы раздельного сбора мусора, ведь до ее старта в Москве выделяли всего 450 тыс. тонн вторсырья в год", - привели в тексте слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

В материале отмечается, что по итогам прошлого года в Москве собрали около 1,5 млн тонн вторсырья.

Поясняется, что программа раздельного сбора мусора действует в городе с 2020 года. Во дворах и возле объектов социальной сферы установлено свыше 60 тыс. брендированных контейнеров, сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тыс. мусоровозов. 

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