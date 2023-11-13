13 ноября, 07:30

Более 50 клинических исследований лекарств организовали при поддержке Москвы

Начались 19 исследований биоаналогов и дженериков, более 20 исследований оригинальных препаратов, свыше 10 - вакцин против туберкулеза, пневмококка и COVID-19

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Свыше 10 фармацевтических компаний получили поддержку от правительства Москвы в проведении более 50 клинических исследований лекарств по 14 терапевтическим областям, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Наша задача - обеспечивать горожан всеми необходимыми лекарствами, что особенно важно в условиях санкционного давления. Поэтому год назад мы запустили программу поддержки проведения клинических исследований препаратов на базе наших учреждений. У нас есть все для этого: в городе сформирована экосистема для проведения клинических исследований лекарственных препаратов с единым центром коммуникации - Московским центром инновационных технологий в здравоохранении, который при обращении фармкомпаний помогает с доступом ко всей столичной медицинской инфраструктуре. Сегодня из всех исследований 1-4 фазы, которые проводятся в России, 57% проводятся в Москве. Для сравнения, в 2022 году до начала программы поддержки эта цифра составляла всего 42%. На сегодняшний день поддержку от города получают уже 12 фармкомпаний, которые проводят 52 исследования по 14 терапевтическим областям", - сказала она.

По ее словам, за год действия программы в исследовательских центрах начались 19 исследований биоаналогов и дженериков, более 20 исследований оригинальных препаратов, свыше 10 - вакцин против туберкулеза, пневмококка и COVID-19.

"Еще в 2020 году мы впервые проводили клинические испытания вакцины от COVID-19 "Спутник V", и с тех пор все исследования вакцин Центра имени Гамалеи проходят на базе наших учреждений. В Москве мы проводим исследования оригинальных инновационных лекарственных препаратов для лечения онкологических, гематологических, ревматологических, заболеваний, патологии иммунной системы. Проведение подобных испытаний требует высокотехнологичного оборудования и подготовленных специалистов, и у нас есть все условия", - добавила Ракова.

По ее словам, более 40 заявок поступило на организационные меры поддержки, еще восемь - на финансовые, остальные две - сочетающие обе меры поддержки. 

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