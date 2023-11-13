В Израиле запретили ливанский телеканал Al Mayadeen

В стране ранее начали действовать правила, позволяющие правительству закрывать вещание иностранных новостных телеканалов, если их действия наносят ущерб национальной безопасности

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноября. /ТАСС/. Министр связи Израиля Шломо Каръи подписал указ о прекращении вещания в еврейском государстве ливанского телеканала Al Mayadeen. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, документ был подписан после того, как кабинет безопасности Израиля утвердил правила, позволяющие правительству закрывать вещание иностранных новостных телеканалов, если их действия наносят ущерб национальной безопасности страны.

Kan отмечает, что никаких аналогичных действий в отношении катарского телеканала Al Jazeera пока не планируется.