В Киргизии число заболевших корью увеличилось до 3,6 тыс.

В настоящее время привито только 77% из необходимых 95% детей и подростков, рассказали в республиканском Минздраве

БИШКЕК, 13 ноября. /ТАСС/. Число заболевших в 2023 году корью в Киргизии увеличилось до 3,6 тыс.. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"По данным Республиканского центра иммунопрофилактики, с начала 2023 года выявлены 3 618 случаев кори", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что больше всего заболевших в Джалал-Абадской (650) и Ошской областях (333).

"Активная циркуляция вируса кори наблюдается в городе Бишкек, Джалал-Абадской и Чуйской областях", - подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

Как подчеркнули в ведомстве, чтобы остановить распространение кори, необходимо привить более 95% детей и подростков. Сейчас этот показатель составляет 77%.

Ранее в Минздраве сообщали о вспышке заболеваемости корью, в основном среди детей в Киргизии. 1 ноября отмечалось, что число заболевших достигло 3 289.