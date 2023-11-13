13 ноября, 07:51

Мишустин призвал распространять лучшие муниципальные практики на другие районы

© ТАСС/ Ruptly

Премьер-министр напомнил слова Владимира Путина о том, что огромную роль в решении повседневных проблем играет местное самоуправление

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Лучшие муниципальные практики, которые выбирают на одноименном всероссийском конкурсе, затем нужно распространять и на другие территории, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Важно, чтобы такие решения затем активно применялись и в других муниципальных и городских округах, поселениях страны. А их руководство вместе с жителями предлагало новые интересные и нужные идеи", - отметил он, выслушав доклад вице-премьера Марата Хуснуллина об итогах очередного, седьмого конкурса.

© ТАСС/ Ruptly

Мишустин напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что огромную роль в решении повседневных проблем играет местное самоуправление - самый близкий к людям уровень публичной власти, и о том, что лучшие управленческие команды необходимо поощрять.

"Ежегодно для них проводится Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика", который позволяет выявить наиболее успешный опыт в реализации важных для жителей проектов по самым разным направлениям. В том числе в сфере градостроения, благоустройства, модернизации ЖКХ, внедрения технологий умного города и развития таких важных механизмов, как обратная связь с населением", - указал глава кабмина. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация