Мишустин призвал распространять лучшие муниципальные практики на другие районы

Премьер-министр напомнил слова Владимира Путина о том, что огромную роль в решении повседневных проблем играет местное самоуправление

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Лучшие муниципальные практики, которые выбирают на одноименном всероссийском конкурсе, затем нужно распространять и на другие территории, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Важно, чтобы такие решения затем активно применялись и в других муниципальных и городских округах, поселениях страны. А их руководство вместе с жителями предлагало новые интересные и нужные идеи", - отметил он, выслушав доклад вице-премьера Марата Хуснуллина об итогах очередного, седьмого конкурса.

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Мишустин напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что огромную роль в решении повседневных проблем играет местное самоуправление - самый близкий к людям уровень публичной власти, и о том, что лучшие управленческие команды необходимо поощрять.

"Ежегодно для них проводится Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика", который позволяет выявить наиболее успешный опыт в реализации важных для жителей проектов по самым разным направлениям. В том числе в сфере градостроения, благоустройства, модернизации ЖКХ, внедрения технологий умного города и развития таких важных механизмов, как обратная связь с населением", - указал глава кабмина.