13 ноября, 07:58

Шендеровича оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Виктор Шендерович. Сергей Фадеичев/ ТАСС
Виктор Шендерович
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Ему назначили штраф в размере 50 тыс. рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах Виктора Шендеровича (признан в РФ иностранным агентом). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрел протокол в отношении Шендеровича, составленный по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) и назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей", - сказали в суде.

Вмененный состав предусматривает ответственность за непредоставление сведений о деятельности иноагента.

Ранее Минюст включил Шендеровича в список физических лиц - иноагентов. После этого решения Шендерович заявил, что покидает Россию. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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