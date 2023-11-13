Шендеровича оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Ему назначили штраф в размере 50 тыс. рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах Виктора Шендеровича (признан в РФ иностранным агентом). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрел протокол в отношении Шендеровича, составленный по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) и назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей", - сказали в суде.

Вмененный состав предусматривает ответственность за непредоставление сведений о деятельности иноагента.

Ранее Минюст включил Шендеровича в список физических лиц - иноагентов. После этого решения Шендерович заявил, что покидает Россию.