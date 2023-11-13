Осужденному за фейки о ВС РФ Яшину грозит штраф за отсутствие маркировки иноагента

Максимальное наказание по этому составу достигает штрафа в 50 тыс. рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы получил протокол в отношении бывшего столичного муниципального депутата Ильи Яшина (признан в РФ иноагентом) из-за отсутствия маркировки иноагента в материалах. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом получен административный протокол в отношении Яшина по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ по факту отсутствия маркировки иноагента в его публикациях", - сказала собеседница агентства.

Максимальное наказание по этому составу достигает штрафа в 50 тыс. рублей.

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к 8,5 года колонии общего режима за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине. Бывший депутат признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти).

Поводом для возбуждения уголовного дела стало распространение Яшиным 7 апреля в прямом эфире на своем YouTube-канале информации о событиях в Буче, которые сотрудники Центра "Э" и следственные органы сочли недостоверной. Вину он не признает и утверждает, что в ролике содержится лишь его субъективное мнение на злободневную тему.