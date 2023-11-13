13 ноября, 08:10

В Петербурге завершился сезон навигации для маломерных судов

Исключение составили суда спецназначения, обеспечивающие контроль за безопасностью судоходства, а также маломерные рыбопромысловые суда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Сезон навигации для маломерных судов завершился в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу сообщает жителям и гостям нашего города, что в соответствии с распоряжением комитета по транспорту правительства Санкт-Петербурга с 00:00 часов 13 ноября 2023 года закрываются водные пути Санкт-Петербурга для движения судов, а также водные объекты для плавания на маломерных судах в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Исключением являются маломерные суда специального назначения, обеспечивающие контроль за безопасностью судоходства, задействованные в аварийно-спасательных и природоохранных мероприятиях, в мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС и в работах по содержанию и текущему ремонту городского имущества. Также исключение составили маломерные рыбопромысловые суда, для добычи водных биологических ресурсов. 

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РоссияСанкт-Петербург
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