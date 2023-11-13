В России на конкурс муниципальных практик в 2023 году подали рекордный объем заявок

По мнению зампредседателя правительства России Марата Хуснуллина, ежегодный рост заявок свидетельствует о том, что города и сельские поселения работают над улучшением и повышением качества жизни населения

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. заявок муниципальных образований подали на всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" в 2023 году, что стало максимальным количеством за все время проведения конкурса. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

"В этом году из 78 регионов было подано более 1,3 тыс. заявок муниципальных образований. Это почти на 10% больше, чем в прошлом году. И это самый большой результат за все время проведения конкурса", - сказал он во время оперативного совещания председателя правительства России Михаила Мишустина с вице-премьерами.

По мнению Хуснуллина, ежегодный рост заявок на всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" свидетельствует о том, что российские города и сельские поселения работают над улучшением и повышением качества жизни своих граждан. "Эта работа формирует задел для развития и других муниципальных образований и дает импульс к их динамичному развитию", - подчеркнул он.

Также Хуснуллин отметил, что правительство проводит системную работу для развития населенных пунктов, и всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" является только одним из инструментов. "В целом к 2030 году мы должны выполнить ряд стратегических задач, национальных целей, поставленных президентом России. Среди них - повышение качества городской среды в 1,5 раза. И мы шаг за шагом идем к выполнению этой задачи", - добавил он.

Ежегодный всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" проводится с 2017 года. Он направлен на развитие муниципальной экономики, градостроительной и национальной политики, цифровизацию городского хозяйства, а также обеспечение грамотного управления местными финансами и эффективной обратной связи с жителями. Участники представляют уже успешно реализованные проекты по решению важных для граждан вопросов в различных областях организации муниципального управления. Победители получают денежные премии, которые направляют на дальнейшее развитие. За все время проведения конкурса в нем участвовало 6 229 муниципальных образований, из которых 245 заняли призовые места.