13 ноября, 08:30

Комитет ГД одобрил заморозку индексации зарплат госслужащим

Согласно поправкам ко второму чтению, индексацию зарплат сотрудников полиции и военнослужащих предлагается не приостанавливать

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект о приостановлении до 1 января 2025 года действия положений об индексации зарплат госслужащих, судей, а также помощников депутатов и сенаторов. Согласно поправкам ко второму чтению, индексацию зарплат сотрудников полиции и военнослужащих предлагается не приостанавливать.

Документ был внесен на рассмотрение палаты правительством РФ в сентябре, в первом чтении Дума приняла его 25 октября. Законопроект предусматривал приостановку на год действия положений об индексации зарплат госслужащих, судей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции, военнослужащих, а также сотрудников Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Федеральной таможенной службы (ФТС) и Государственной противопожарной службы. Соответствующие изменения предлагалось прописать в законах "О статусе судей в Российской Федерации", "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации", "О государственной гражданской службе Российской Федерации", "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Ко второму чтению профильный комитет поддержал поправки, согласно которым индексация зарплат не будет приостанавливаться в отношении военнослужащих, а также сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, ФТС и Государственной противопожарной службы. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта внесли главы комитетов палаты по обороне Андрей Картаполов и по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, а также первый зампредседателя думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация