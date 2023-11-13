Собянин: свыше 50 крупных культурных мероприятий прошло в метро Москвы за 10 лет

Зрителями и участниками мероприятий стали тысячи человек, отметил мэр Москвы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Пятьдесят ночных культурных мероприятий состоялось в столичном метрополитене за 10 лет. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"За последние 10 лет на станциях метро прошло более 50 крупных культурных мероприятий, зрителями и участниками которых стали тысячи человек", - написал мэр.

Он отметил, что такие мероприятия всегда проходят ночью. "Подготовка площадки и последующий демонтаж оборудования проводятся день в день. Так что пассажиры первого поезда даже не догадываются о том, что еще час или два назад под сводами станции играла музыка, или проходил модный показ", - уточнил Собянин.