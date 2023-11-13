В Новой Москве откроют дом культуры "Ватутинки" после реконструкции в 2024 году

Посетителям будут доступны библиотека, студии живописи и графики, спортивный и два танцевальных зала, аудитории для проведения различных кружковых занятий и буфет

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Работы по реконструкции дома культуры "Ватутинки" в Десеновском поселении Новой Москвы планируется завершить в следующем году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Это один из старейших домов культуры в новых округах, с богатой историей и традициями. Однако за годы своего существования здание морально устарело и перестало соответствовать нынешним стандартам, поэтому мы проводим его реконструкцию и модернизацию", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он добавил, что объект находится в высокой степени готовности: в следующем году жители района получат в шаговой доступности просторный современный дом культуры. Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что площадь дома культуры на улице Дмитрия Рябинкина в Десеновском поселении после окончания строительно-монтажных работ составит около 3,1 тыс. кв. м.

"Трехэтажному зданию строители добавили еще один этаж. В обновленном доме культуры появится универсальный концертный зал на 300 человек со сценой, оснащенный профессиональным акустическим, световым и видеопроекционным оборудованием, гримерными, комнатами артистов, костюмерными. Посетителям будут доступны библиотека, студии живописи и графики, любительского творчества, декоративно-прикладного искусства, спортивный и два танцевальных зала, аудитории для проведения различных кружковых занятий и буфет", - уточнил он.

После окончания основных работ специалисты выполнят благоустройство прилегающей территории с высадкой зеленых насаждений, обустройством газонов и установкой малых архитектурных форм.