13 ноября, 08:54

Попова призвала россиян в вопросах питания слушать ученых, а не консультантов в интернете

Руководитель Роспотребнадзора также напомнила, что в России существует портал "Здоровое питание"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Важно, чтобы в вопросах питания россияне придерживались советов не анонимных консультантов по питанию из интернета, а ученых. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"И что важно? Чтобы слушали не анонимных каких-то консультантов из интернета, которые, может быть, красиво продают свою информацию - крайне не полезную, продвигая ту или иную коммерческую продукцию, а чтобы авторитетами являлись люди, которые в самом деле являются очень высокопрофессиональными специалистами в своем деле, с научной подготовкой и могут дать эти консультации, и могут объяснить, заботясь исключительно о здоровье каждого и о здоровье нашего населения", - сказала она на конгрессе "Нутрициология и диетология для здоровьесбережения населения России".

Попова напомнила, что в России создан портал "Здоровое питание". Он разработан при участии ученых, добавила она.

"Это большая программа, мы стараемся ее продвигать и развивать, и приглашаем всех вас к участию, к интересу к ней. Сейчас есть мобильное приложение, оно также всем доступно. Поэтому мы просим и вашей обратной связи, и вашего взаимодействия с этим важным коммуникационным проектом", - обратилась Попова к залу. 

Теги:
РоссияПопова, Анна Юрьевна
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