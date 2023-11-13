На "Госуслугах" появятся электронные студенческие билеты

Новыми услугами смогут воспользоваться студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также ординаторы и аспиранты

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Портал государственных услуг даст новые возможности для студентов - там появятся электронные зачетные книжки, студенческие билеты и иные документы, подтверждающие обучение. Соответствующий проект постановления правительства Минцифры опубликовало на портале проектов нормативных актов.

Новыми услугами смогут воспользоваться студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также ординаторы и аспиранты, пояснило министерство в Telegram-канале.

Предлагается провести эксперимент по добавлению соответствующих документов на портал. Датами эксперимента определен период с 20 ноября 2023 года по 31 декабря 2024 года.

В то же время электронный студенческий не отменит обычный, можно будет пользоваться обоими документами. Электронный билет можно предъявлять на экране телефона, добавили в Минцифры.

С помощью этих документов можно будет пройти на территорию университета, купить билеты со скидкой для студентов на поезда дальнего следования, электрички, оформить проездной на городской транспорт. Доступны и другие возможности, такие как посещение концертов, музеев. Студенты смогут в любое время отслеживать свою успеваемость.