13 ноября, 09:25

В Сочи зафиксировали двукратный рост потока иностранных туристов на "Розу Хутор"

В период высокого сезона курорт посетили жители 62 стран

КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. Курорт "Роза Хутор" в Сочи в высокий сезон 2023 года принял 2,8 тыс. иностранных туристов, что вдвое превышает показатель 2022 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

"В этом году летний сезон стартовал 28 апреля и завершился 7 ноября. За шесть месяцев курорт посетили около 1 млн гостей, что почти на 25% превышает показатель прошлого года (806 тыс.). Количество иностранных туристов на "Розе Хутор" за этот период превысило 2,8 тыс., что в два раза выше значений летнего сезона 2022 года", - говорится в сообщении.

В период высокого сезона курорт посетили туристы из 62 стран: 45% иностранных гостей приходится на страны СНГ, еще 43% - граждане государств Персидского залива, 7% - гости из стран Европы и 3% - из Китая.

В период высокого сезона на курорте состоялись более 20 различных спортивных, музыкальных, культурных и образовательных мероприятий. Зимний сезон на курорте начнется 1 декабря, открыть горнолыжные трассы для катания планируют 22 декабря.

"Сейчас мы готовимся к зимнему сезону и ожидаем, что он также будет насыщенным и продуктивным. В 2024 году мы отметим важную для нашего курорта дату - 10-летие XXII зимних Oлимпийских и XI Паралимпийских игр в Сочи. Впервые за историю Олимпийских игр все соревнования по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду прошли на одном объекте. В феврале и в течение года наших гостей ждут интересные праздничные активности в честь десятилетия сочинской Олимпиады", - отметил заместитель генерального директора по маркетингу и продажам горного курорта "Роза Хутор" Рушан Сабиров.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Туристический поток на курорты Краснодарского края в 2022 году увеличился по сравнению с допандемийным 2019 годом: по итогам года Кубань приняла 17,4 млн туристов. Летом здесь популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация