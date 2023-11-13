В Сочи зафиксировали двукратный рост потока иностранных туристов на "Розу Хутор"

В период высокого сезона курорт посетили жители 62 стран

КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. Курорт "Роза Хутор" в Сочи в высокий сезон 2023 года принял 2,8 тыс. иностранных туристов, что вдвое превышает показатель 2022 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

"В этом году летний сезон стартовал 28 апреля и завершился 7 ноября. За шесть месяцев курорт посетили около 1 млн гостей, что почти на 25% превышает показатель прошлого года (806 тыс.). Количество иностранных туристов на "Розе Хутор" за этот период превысило 2,8 тыс., что в два раза выше значений летнего сезона 2022 года", - говорится в сообщении.

В период высокого сезона курорт посетили туристы из 62 стран: 45% иностранных гостей приходится на страны СНГ, еще 43% - граждане государств Персидского залива, 7% - гости из стран Европы и 3% - из Китая.

В период высокого сезона на курорте состоялись более 20 различных спортивных, музыкальных, культурных и образовательных мероприятий. Зимний сезон на курорте начнется 1 декабря, открыть горнолыжные трассы для катания планируют 22 декабря.

"Сейчас мы готовимся к зимнему сезону и ожидаем, что он также будет насыщенным и продуктивным. В 2024 году мы отметим важную для нашего курорта дату - 10-летие XXII зимних Oлимпийских и XI Паралимпийских игр в Сочи. Впервые за историю Олимпийских игр все соревнования по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду прошли на одном объекте. В феврале и в течение года наших гостей ждут интересные праздничные активности в честь десятилетия сочинской Олимпиады", - отметил заместитель генерального директора по маркетингу и продажам горного курорта "Роза Хутор" Рушан Сабиров.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Туристический поток на курорты Краснодарского края в 2022 году увеличился по сравнению с допандемийным 2019 годом: по итогам года Кубань приняла 17,4 млн туристов. Летом здесь популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты.