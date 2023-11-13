13 ноября, 09:36

Вуз в Северной Осетии начнет готовить специалистов по историко-культурному туризму

Студенты будут изучать историю Северного Кавказа, проходить археологическую и этнографическую практики, музееведение, экскурсоведение, маркетинг в туризме и другие дисциплины

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 ноября. /ТАСС/. Специалистов по историко-культурному туризму начнут готовить в Северо-Осетинском госуниверситете имени К. Л. Хетугарова. Об этом ТАСС сообщил ректор вуза Алан Огоев.

"В 2024 году на историческом факультете планируется открыть новый профиль подготовки "История. Историко-культурный туризм". Безусловно, в процессе подготовки специалистов профиля "История. Историко-культурный туризм" в рамках поручения главы республики Северная Осетия-Алания Сергея Меняйло будет уделено особое внимание приобретению профессиональных навыков и компетенций сохранения историко-культурного наследия нашей республики", - сказал Огоев.

По его словам, необходимость специальной исторической подготовки специалистов в области туризма в регионе возникла давно. Особую актуальность направление подготовки бакалавров приобретает в современных условиях растущей популярности внутреннего туризма. Программа направлена на подготовку специалистов в области истории России и историко-культурного туризма.

Студенты будут изучать историю Северного Кавказа, проходить археологическую и этнографическую практики, музееведение, экскурсоведение, маркетинг в туризме и другие дисциплины. При изучении английского языка особое внимание будет уделяться языковой подготовке в сфере туризма.

Как сообщалось, с января по сентябрь этого года рост турпотока в Северной Осетии составил 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Единый институт развития Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ" разработал мастер-план по туризму для Северной Осетии. Он включит в себя видение развития туристских территорий в перспективе на 10-15 лет. 

Теги:
РоссияСеверный КавказСеверная Осетия
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