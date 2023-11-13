13 ноября, 09:36

Минобрнауки рассказало об обращениях по переводу студентов с Ближнего Востока в РФ

Замглавы министерства Константин Могилевский отметил, что это "не массовое явление", но обратившиеся на горячую линию получают необходимую помощь

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Минобрнауки России оказывает помощь студентам, оказавшимся в зоне вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной, чтобы они могли продолжить обучение в РФ. Обращения от них поступают на специальную горячую линию, но это "не массовое явление", сообщил журналистам замглавы ведомства Константин Могилевский.

"Сразу после обострения ситуации на Ближнем Востоке в течение нескольких дней Минобрнауки приняло решение и открыло горячую линию для того, чтобы те студенты, которые желают приехать в Россию и продолжить свое обучение здесь, чтобы они могли это сделать. <...> Обращения поступают, это не массовое явление, но те люди, которые обращаются и просят помощи, ее получают", - сказал он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет свою атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ПалестинаРоссияИзраиль
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