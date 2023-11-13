13 ноября, 10:13

На Северном Кавказе девять человек вышли в финал конкурса управленцев "Лидеры России"

В суперфинале федеральный округ представят четыре конкурсанта из Ставропольского края, двое - из Республики Дагестан, двое - из Республики Ингушетия и один - из Чеченской Республики

ПЯТИГОРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Победителями окружного финала пятого конкурса управленцев "Лидеры России" в Пятигорске стали девять человек из четырех субъектов Северного Кавказа. Об этом сообщили в Telegram-канале аппарата полпредства президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

"Победителями окружного финала пятого конкурса "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - стали девять управленцев из четырех регионов Северного Кавказа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в суперфинале СКФО представят четыре конкурсанта из Ставропольского края, двое - из Республики Дагестан, двое - из Республики Ингушетия и один - из Чеченской Республики. Они работают в сферах информационных технологий, экономики и инвестиций, предпринимательства, молодежной политики и государственной службы.

По данным пресс-службы, по итогам окружных финалов каждый из 300 суперфиналистов пятого сезона получит образовательный грант в размере 1 млн рублей и возможность поработать с наставниками из числа ведущих управленцев страны. Имена победителей станут известны в феврале 2024 года.

Всего на участие в пятом сезоне было подано почти 4,5 тыс. заявок из субъектов СКФО, к очным испытаниям были приглашены 88 человек. 

Теги:
РоссияСеверный Кавказ
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