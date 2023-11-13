13 ноября, 09:44

Жапаров заявил о сохранении у русского языка статуса официального языка в Киргизии

Президент добавил, что в Киргизии нужно работать над тем, чтобы каждый ее гражданин свободно владел киргизским, русским и одним из иностранных языков

БИШКЕК, 13 ноября. /ТАСС/. Русский язык сохранит важную роль и статус официального языка в жизни киргизского народа. Об этом говорится в обращении Садыра Жапарова к участникам общенационального форума "Единый народ - сильная страна", который проходит в Бишкеке.

"Русский язык также сохранит важную роль в жизни нашего народа в своем статусе официального языка", - говорится в обращении, размещенном на сайте президента.

Жапаров добавил, что в Киргизии нужно работать над тем, чтобы каждый ее гражданин свободно владел киргизским, русским и одним из иностранных языков. "В этой связи нам очень важно развивать и внедрять многоязычное образование", - подчеркнул он. По словам президента, развитие государственного языка и сохранение многоязычия - это "веление времени", вместе с этим владение государственным языком и его изучение повышают принадлежность родной земле, обогащают кругозор и мировоззрение.

Ранее заместитель председателя Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Жылдыз Орозобекова сообщила, что школьники в Киргизии будут сдавать экзамен по киргизскому языку при переходе в следующий класс. Орозобекова сослалась на 17 статью закона "О государственном языке", в которой говорится, что в общеобразовательных организациях в обязательном порядке вводятся письменные и устные переводные экзамены. В организациях начального, среднего и высшего профессионального образования будут проводить вступительные и выпускные экзамены по киргизскому языку.

Омбудсмен Киргизии Джамиля Джаманбаева сообщила ТАСС, что роль русского языка в Киргизии не изменится после вступления в силу закона "О государственном языке Кыргызской Республики", который обязывает государственных служащих, депутатов, военнослужащих и судей владеть киргизским языком.

Закон о государственном языке в Киргизии

Государственным языком в республике является киргизский, русский язык имеет статус официального, что закреплено в конституции. 17 июля Жапаров подписал закон "О государственном языке Кыргызской Республики", который обязывает всех государственных служащих, а также депутатов, военнослужащих и судей владеть киргизским языком и прибегать к нему при исполнении служебных обязанностей. Киргизский язык, в соответствии с новым законом, должен применяться в деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Телерадиокомпании, в том числе частные, должны вести на нем не менее 60% передач.

Одной из статей закона определено, что в Киргизии в качестве официального языка используется русский. При этом сфера применения официального языка не уточняется. 

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КиргизияЖапаров, Садыр Нургожоевич
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