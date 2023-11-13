СМИ: гражданство РФ стало вторым по популярности среди эстонцев, отказавшихся от паспорта

По информации портала гостелерадио Вильнюса ERR, 24 обладателя эстонского паспорта отказались от него в пользу российского

ВИЛЬНЮС, 13 ноября. /ТАСС/. Около 90 человек отказались от гражданства Эстонии за последние десять месяцев, второе по популярности гражданство, которое выбирают жители страны, - российское. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR со ссылкой на Департамент полиции и приграничной охраны.

По его информации, 24 обладателя эстонского паспорта отказались от него в пользу российского. При этом 32 человека сделали выбор в пользу финского паспорта, 9 стали подданными Британии, 7 - Швеции. Трое выбрали подданство Нидерландов и Норвегии, еще двое сменили эстонское гражданство на германское и ирландское. Лишь по одному заявителю выбрали гражданство Белоруссии, Израиля, Испании, США, Франции и Швейцарии.

Как отмечает ERR, за весь прошлый год от эстонского гражданства отказался 81 человек, из которых 31 получил гражданство РФ, а 20 - Финляндии. При этом в 2021 году из 111 человек, которые приняли решение сменить паспорт, 36 стали гражданами РФ, а 30 - Финляндии.

В августе Минюст республики сообщал, что в Эстонии проживают около 67 тыс. граждан России.