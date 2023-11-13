13 ноября, 09:54

Найденного в мусоропроводе в Москве ребенка передадут в соцзащиту

Сейчас он находится в больнице

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Младенец, которого нашли в ковше мусоропровода дома на востоке Москвы, после больницы будет передан органам соцзащиты, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Его передадут в органы соцзащиты. Держу ситуацию на контроле, все нормально. У мальчика было только переохлаждение. Никаких серьезных историй выявлено не было", - сказала Ярославская.

Ранее ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России, что уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после обнаружения младенца в ковше мусоропровода дома на Вешняковской улице на востоке Москвы. Ребенок был доставлен в больницу. Как добавили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы, новорожденного мальчика в мусоропровод кинула мать. Соседи заметили кровь на лестничной клетке и обратились в правоохранительные органы. 

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