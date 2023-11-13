В Белоруссии учредили специальный знак для трофейных охотников

Председатель БООР Игорь Шуневич передал первый экземпляр награды президенту Александру Лукашенко

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Белорусское общество охотников и рыболовов учредило знаки "Большая белорусская пятерка" и "Большая белорусская семерка", которыми будут награждать за трофейную охоту. Об этом заявил председатель Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Игорь Шуневич в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Позвольте я вам представлю наше нововведение с целью популяризации охоты в стране, в том числе трофейной охоты, привлечения иностранных охотников и развития внутренней конкуренции, - приводит слова Шуневича агентство БелТА. - Мы пошли по пути общемирового тренда охотничьей индустрии и создали такую номинацию в Беларуси".

По словам главы БООР, аналогичные рейтинги существуют в других странах мира и при создании отечественного знака специалисты опирались на опыт Африки. Так, в частности, среди охотников хорошо известна "большая африканская пятерка", куда входят буйвол, лев, леопард, носорог и слон.

Было отмечено, что знаки для трофейных охотников изготовлены ювелирами с использованием драгоценных металлов - золота и серебра. Для мужчин предназначена "семерка", для женщин - "пятерка". Чтобы получить награду, они должны добыть в течение определенного срока трофеи, которые обозначены в специальном положении. Например, в белорусскую "пятерку" входят волк, кабан, косуля, лось и олень. Первый экземпляр белорусской награды Шуневич передал главе государства, который заметил, что не является охотником, поэтому награду передаст в музей.

Во время встречи председатель БООР рассказал о продолжающемся реформировании организации. "Оно идет своим чередом, и основные решения уже приняты. Обществом за этот период сделаны значительные шаги в направлении усовершенствования не только работы, но и, как вы справедливо заметили, по-государственному, охотничьей индустрии в целом в стране", - сказал он. Шуневич отметил, что охота является традиционным белорусским занятием и отраслью, в которую государство вкладывает огромные материальные средства, и, соответственно, должно получать отдачу.

В ходе встречи в числе вопросов для обсуждения была также обозначена тема, касающаяся производства боеприпасов к гладкоствольному оружию. "Ничего здесь плохого я не вижу. Давайте подумаем, как это лучше сделать", - сказал Лукашенко.