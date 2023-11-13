13 ноября, 10:07

Жителей Кубани предупредили о возможных подтоплениях, оползнях и сходах селей из-за дождей

По данным МЧС, подъем воды ожидается в реках в Абинском, Апшеронском, Белореченском, Крымском, Курганинском, Лабинском, Мостовском, Новокубанском, Отрадненском, Северском, Туапсинском районах, а также в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и Новороссийске

КРАСНОДАР, 13 ноября./ТАСС/. Сильные дожди с порывистым ветром прогнозируют синоптики на Кубани до конца суток 13 ноября, а также 15 и 16 ноября. Жителей региона предупредили о возможных подъемах уровня воды в реках, которые могут привести к подтоплениям территорий, оползням и сходам селей, об этом сообщили в Telegram-канале краевого министерства ГО и ЧС.

"По данным Краснодарского гидрометцентра, в течение сегодняшних суток, а также 15 и 16 ноября местами в крае ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни с порывистым ветром. Высока вероятность подтопления территорий, нарушения работы объектов жизнеобеспечения. Возможна активизация экзогенных процессов (оползни, сели)", - говорится в сообщении.

Ухудшение погодных условий может привести к подъему уровня воды в реках в Абинском, Апшеронском, Белореченском, Крымском, Курганинском, Лабинском, Мостовском, Новокубанском, Отрадненском, Северском, Туапсинском районах, а также в городах Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и Новороссийске.

Жителей региона призвали в случае возникновения чрезвычайных ситуаций сообщать о них по номеру 112. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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