13 ноября, 10:06

Для медучреждений Подмосковья закупят более 7 тыс. единиц оборудования в 2024 году

В 2024 году планируется поставить свыше 130 единиц тяжелого оборудования, среди которых КТ, МРТ, маммографы, рентген-аппараты и другое

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Свыше 14 млрд рублей планируют предусмотреть в бюджете Московской области на 2024 год на приобретение свыше 7 тыс. единиц оборудования для медучреждений региона, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

"В 2024 году в медучреждения Подмосковья планируется закупить 7,3 тыс. единиц медицинского оборудования. Госпрограммой на эти цели предусмотрено 14,5 млрд рублей", - привели в тексте слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Он добавил, что, в частности, в следующем году в больницы и поликлиники региона будет поставлено свыше 130 единиц тяжелого оборудования, среди которых КТ, МРТ, маммографы, рентген-аппараты и другое.

"Наши поликлиники и стационары должны быть обеспечены самым современным оборудованием", - подчеркнул Брынцалов. 

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