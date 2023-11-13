Певец Ион Суручану попал в больницу с пневмонией

Других подробностей пока не сообщается

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Певец, народный артист Молдавской ССР Ион Суручану госпитализирован с диагнозом пневмония, сообщила пресс-служба Республиканской клинической больницы (РКБ).

"Мы подтверждаем, что Суручану госпитализирован. Других подробностей пока не можем сообщить", - приводит слова пресс-секретаря РКБ Марины Зиблюк молдавское издание Enews.

Суручану 74 года, он является заслуженным и народным артистом Молдавской ССР, кавалером высшей награды - "Ордена Республики". Карьеру начал в 70-е в молдавском вокально-инструментальном ансамбле "Норок" ("Удача"). В 80-е начал сольную карьеру, популярность в республике и за рубежом ему принесли песни "Незабудка", "Аурика", "Листопад", "Зачем, зачем?" и другие песни. В 90-годы музыкант избирался депутатом парламента, однако быстро разочаровался в политике и продолжил музыкальную деятельность. Суручану часто выступает в Приднестровье, где удостоен звания Народного артиста непризнанной республики.