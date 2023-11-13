Times: коллекционеры Британии до сих пор покупают поддельные рукописи Бернса

Их изготовил мошенник Александр Смит, сообщает газета

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. В Великобритании коллекционеры и эксперты до сих пор покупают фальшивые рукописи поэта Роберта Бернса (1759-1796), изготовленные мошенником Александром Смитом, и пользуются ими, принимая за оригиналы. Об этом сообщает газета The Times.

"Подделки Смита до сих пор вызывают проблемы как у коллекционеров, так и у экспертов", - приводит издание слова профессора университета Глазго Джерарда Каррутерса, специалиста по творчеству Бернса.

Смит приступил к массовому изготовлению фальшивых рукописей поэта в начале 1880-х годов в Эдинбурге. За несколько лет он изготовил сотни поддельных рукописей, которые затем продал книготорговцам и коллекционерам. В 1893 году Смита разоблачили, арестовали и приговорили к 12 месяцам тюремного заключения. Однако, сообщает The Times, многие подделки до сих пор считаются оригиналами рукописей Бернса. Сейчас цена настоящих текстов, написанных рукой поэта, доходит до десятков тысяч фунтов.

Смита также подозревают в изготовлении поддельных рукописей писателя Вальтера Скотта (1771-1832) и поэта Джеймса Хогга (1770-1835).

Во вторник радиовещательная корпорация BBC начинает показ сериала "Криминальные дела: мошенничества и скандалы", в котором, в частности, будет рассказано о "карьере" мошенника Александра Смита и изготовлении им поддельных рукописей Роберта Бернса.