Попова: почти во всех школах РФ устранены нарушения материально-технической базы

По словам руководителя Роспотребнадзора, по части технологии приготовления блюд количество нарушений снизилось в 1,5 раза

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Нарушения по части материально-технической базы были устранены практически во всех российских школах, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Крайне важно, что устранены нарушения в части материально-технической базы практически во всех школах. Приведены в порядок пищеблоки, столовые, места для мытья рук деток. И сегодня все школы имеют полноценную базу", - сказала она на XVIII Всероссийском конгрессе с международным участием "Нутрициология и диетология для здоровьесбережения населения России".

Согласно материалам доклада Поповой, нарушения были устранены в 2 241 из 2 261 школ, в которых таковые были выявлены по итогам проверок.

"У нас всемеро снизилось количество школ с нарушениями в части качества и безопасности пищевых продуктов. В три раза - число меню с нарушениями, в два раза - по невыполнению норм питания по основным группам пищевых продуктов", - отметила глава службы.

Попова добавила, что по части технологии приготовления блюд количество нарушений снизилось в 1,5 раза, также в 1,5 раза - нарушений по транспортировке у поставщиков пищевых продуктов. В 1,3 раза снизилось количество нарушений по части режимных вопросов на пищеблоках.