13 ноября, 11:53

В Новосибирской области число спасательных постов на пляжах намерены увеличить в 1,5 раза

В купальном сезоне 2023 года в регионе утонули 58 человек

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Количество постов спасателей на пляжах Новосибирской области в 2024 году увеличат почти в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. Такое решение было принято в связи с возросшим на треть числом утонувших в регионе, сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

"Мы поставим задачу по увеличению пляжей и по увеличению числа спасательных постов. В этом году у нас их было порядка 86. Планируемая цифра - 120 постов в местах неорганизованного отдыха и массового пребывания людей", - сказал Карпов.

Для достижения цели планируется как подготовка матросов-спасателей, так и закупка оборудования.

В купальном сезоне 2023 года в Новосибирской области утонули 58 человек, что на треть больше, чем в предыдущем, когда утонули 43 человека. По словам Карпова, все случаи гибели связаны с купанием в местах, необорудованных для этого. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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