В Перми появится дача Деда Мороза

Первыми гостями резиденции станут 10 победителей конкурса по созданию новогодней открытки

ПЕРМЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Резиденция Деда Мороза появится в Перми этой зимой в отреставрированном объекте культурного наследия "Дача Синакевича". Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своем Telegram-канале.

"К 300-летию Перми была реконструирована "Дача Синакевича", яркий пример деревянного зодчества эпохи модерна. Отреставрированная дача станет филиалом Дворца культуры имени Кирова. Летом она будет использоваться как пространство для молодых художников. А уже этой зимой здесь разместится дача Деда Мороза. Белоснежное здание похоже на настоящий дворец из русских сказок и прекрасно подходит для размещения в нем приемной главного зимнего волшебника", - сообщил Соснин.

По словам мэра города, для всех, кто желает встретиться с Дедом Морозом в числе первых, мэрия организовала конкурс по созданию новогодней открытки с изображением любимых или знаковых мест Перми. Конкурс будет проводиться до 1 декабря, в начале декабря определят 10 победителей, которые первыми посетят резиденцию Деда Мороза. Для всех остальных жителей и гостей города резиденция откроется в конце декабря.

Дача пермского мецената, общественного деятеля и некогда главы города Александра Синакевича, построенная в конце XIX века на правом берегу Камы в неорусском стиле, является объектом культурного наследия регионального значения и охраняется государством. После революции 1917 года дача была национализирована и использовалась как коммунальное жилье. Долгое время здание пустовало и ветшало, пока Городской центр охраны памятников не провел реставрационные работы, восстановив даже тройной фронтон в виде килевидных кокошников и другие элементы декора фасадов, которые и делают здание похожим на сказочный терем.