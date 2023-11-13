13 ноября, 10:51
Новый год и Рождество

В Перми появится дача Деда Мороза

Первыми гостями резиденции станут 10 победителей конкурса по созданию новогодней открытки

ПЕРМЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Резиденция Деда Мороза появится в Перми этой зимой в отреставрированном объекте культурного наследия "Дача Синакевича". Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своем Telegram-канале.

"К 300-летию Перми была реконструирована "Дача Синакевича", яркий пример деревянного зодчества эпохи модерна. Отреставрированная дача станет филиалом Дворца культуры имени Кирова. Летом она будет использоваться как пространство для молодых художников. А уже этой зимой здесь разместится дача Деда Мороза. Белоснежное здание похоже на настоящий дворец из русских сказок и прекрасно подходит для размещения в нем приемной главного зимнего волшебника", - сообщил Соснин.

По словам мэра города, для всех, кто желает встретиться с Дедом Морозом в числе первых, мэрия организовала конкурс по созданию новогодней открытки с изображением любимых или знаковых мест Перми. Конкурс будет проводиться до 1 декабря, в начале декабря определят 10 победителей, которые первыми посетят резиденцию Деда Мороза. Для всех остальных жителей и гостей города резиденция откроется в конце декабря.

Дача пермского мецената, общественного деятеля и некогда главы города Александра Синакевича, построенная в конце XIX века на правом берегу Камы в неорусском стиле, является объектом культурного наследия регионального значения и охраняется государством. После революции 1917 года дача была национализирована и использовалась как коммунальное жилье. Долгое время здание пустовало и ветшало, пока Городской центр охраны памятников не провел реставрационные работы, восстановив даже тройной фронтон в виде килевидных кокошников и другие элементы декора фасадов, которые и делают здание похожим на сказочный терем. 

Теги:
РоссияНовый год и РождествоПермский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация