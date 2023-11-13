В Узбекистане заявили, что ситуация с корью не вызывает беспокойства

Пресс-секретарь Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Мафтуна Саидова сообщила, что усилены профилактические меры

ТАШКЕНТ, 13 ноября. /ТАСС/. Ситуация с корью на территории Узбекистана не вызывает беспокойства, в последнее время случаев этого заболевания не зафиксировано.

Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Мафтуна Саидова.

"Ситуация с корью в Узбекистане не вызывает беспокойства, в последнее время случаев этого заболевания не зафиксировано, однако, учитывая вспышку заболеваемости корью в некоторых соседних странах, в республике, особенно в ряде приграничных регионов, усилены профилактические меры", - сказала Саидова.