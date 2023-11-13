Слуцкий просит ФАС проверить рост цен билетов на новогодние детские мероприятия

Поводом для написания письма в службу стали обращения россиян, поступающие в адрес ЛДПР, в которых граждане выразили опасения по поводу роста цен на новогодние мероприятия и детские подарки

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо на имя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максима Шаскольского с просьбой взять на контроль ведомства информацию о грядущем необоснованном росте цен билетов на новогодние детские мероприятия. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Поводом для написания письма в ФАС стали обращения россиян, поступающие в адрес ЛДПР, в которых граждане выразили опасения по поводу роста цен на новогодние мероприятия и новогодние детские подарки. Слуцкий также приводит в письме данные, согласно которым цены билетов на детские новогодние елки выросли на 15% по сравнению с 2022 годом, на сладкие новогодние подарки - до 20%.

"В этой связи прошу вас провести проверку указанных обстоятельств на предмет наличия признаков ограничения конкуренции в виде роста цен на билеты в отношении социально-культурных новогодних мероприятий для детей в действиях хозяйствующих субъектов, участвующих в их организации, проведении и в распространении билетов, а также на предмет наличия признаков ограничения конкуренции в виде роста цен на новогодние подарки детям", - говорится в тексте письма.

В беседе с ТАСС Слуцкий назвал недопустимым необоснованное повышение цен на детские новогодние мероприятия, так как Новый год - это детский праздник, а ответственность взрослых такой праздник им подарить. "Считаем, что ФАС должна взять ситуацию под контроль, ведь такую искусственно повышенную нагрузку выдержит не каждый семейный бюджет. Нельзя лишать российских детей волшебства Нового года", - резюмировал парламентарий.