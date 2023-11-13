В селах Омской области намерены построить медпункты и амбулатории с жильем для медиков

На эти цели направят 187 млн рублей

ОМСК, 13 ноября. /ТАСС/. Первые фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, совмещенные с жильем для медиков, построят в ближайшие месяцы в сельских поселениях Омской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко. Это должно помочь решить проблему нехватки кадров на селе.

"В рамках президентской программы модернизации первичного звена здравоохранения Омская область получила из федерального бюджета на возведение модульных ФАПов и врачебных амбулаторий 150 млн рублей. Еще 37 млн рублей добавим из областной казны. Важно, что эти медучреждения станут первыми объектами, которые будут построены сразу с жильем для медиков. Такую практику будем продолжать", - написал Хоценко.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, в ближайшие несколько месяцев четыре амбулатории построят в поселениях Такмык, Изюмовка, Пушкино и Надеждино. Два ФАПа возведут в Любинском и Омском районах.

Согласно докладу омского Минздрава за 2022 год, проблема медицинских кадров на селе остается актуальной для региона. ФАПы обеспечены работниками на 82,6%. Как ранее в интервью ТАСС рассказал Хоценко, региональные власти приняли решение для снижения дефицита учителей и медиков на селе оплачивать обучение в профильных вузах абитуриентам, которые готовы продолжить работы в сельских районах.