13 ноября, 11:21

В Новгородской области к 2030 году намерены отремонтировать все общежития системы СПО

В 2023 году начались ремонтные работы в 4 общежитиях из 23

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 ноября. /ТАСС/. Все общежития для системы среднего профессионального образования (СПО) отремонтируют в Новгородской области до 2030 года. Всего их в регионе насчитывается 23, сообщил журналистам глава комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Тема, которую мы неоднократно поднимали на заседаниях нашей комиссии, и о чем я докладывал президенту, - необходимость ремонта студенческих общежитий. В нашем регионе уже начата реализация долгосрочной программы по капремонту 23 зданий общежитий с привлечением средств федерального бюджета. К 2030 году в наших планах - отремонтировать, оснастить все общежития системы СПО", - сказал он.

Никитин также отметил, что в 2023 году начались ремонтные работы в четырех общежитиях - на эти цели предусмотрели более 615 млн рублей. Комфортные условия проживания создадут для 620 студентов. "В последующие два года мы отремонтируем и оснастим еще шесть студенческих общежитий", - добавил он.

Также, по словам главы региона, для удовлетворения потребностей рынка труда должна быть тесная связка между работодателями и учреждениями образования, которые готовят кадры. В Новгородских колледжах и техникумах работодатели входят в попечительские советы, становятся членами экзаменационных комиссий - это одно из главных условий взаимодействия. "Пока наши работодатели сами не будут заявлять о своих потребностях и говорить о том, кто именно им нужен, никто не подготовит им эти кадры", - сказал Никитин. 

Теги:
РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская область
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