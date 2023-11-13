13 ноября, 11:31

В Подмосковье получение путевки в санаторий перевели в электронный вид

Также в цифровой формат перевели получение услуги на бесплатный проезд и компенсацию за самостоятельно оплаченный проезд в санаторий

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Жители Московской области смогут оформить льготную путевку на санаторно-курортное лечение, а также оформить бесплатный проезд до места отдыха или его компенсацию на региональном портале госуслуг. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Удобство получения наших госуслуг - большая и приоритетная работа. Одну из самых востребованных услуг мы сделали максимально удобной. Теперь три услуги вышли в абсолютно цифровой формат - это льготные путевки, бесплатный проезд и компенсация за самостоятельно оплаченный проезд в санаторий", - привели в тексте слова министра социального развития региона Людмилы Болатаевой.

Она отметила, что ранее для получения путевки необходимо было обратиться в МФЦ или приносить талон для компенсации проезда. Теперь, когда льготник получил путевку, ему автоматически будут оформлены талон на бесплатный проезд, а сама цифровая путевка будет в личном кабинете.

В пресс-службе подчеркнули, что ежегодно путевками на санаторно-курортное лечение, бесплатным проездом и компенсацией за проезд пользуется свыше 75 тыс. льготников региона. 

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