Россия передала Казахстану останки воина, погибшего в Великой Отечественной войне

Родственники Сейлана Маметова пока не нашлись, сообщили в диппредставительстве республики.

АСТАНА, 13 ноября. /ТАСС/. Передача останков воина Сейлана Маметова, погибшего под Москвой в годы Великой Отечественной войны, прошла в посольстве Казахстана в Москве. Об этом сообщили в диппредставительстве республики.

"Состоялась передача останков погибшего в годы Великой Отечественной войны казахстанского воина. Они были найдены в мае этого года около подмосковной деревни Апальщино поисковым отрядом "Эхо войны", - сообщила пресс-служба посольства.

Благодаря сохранившемуся бланку в солдатском медальоне удалось установить личность бойца, это Сейлан Маметов (1912 года рождения), который был призван Казалинским райвоенкоматом Кызылординской области Казахстана. Он воевал в составе 785-го стрелкового полка 144-й стрелковой дивизии и погиб при обороне Москвы 7 ноября 1941 года, говорится в сообщении.

"Память о героизме людей того периода навсегда останется в сердцах казахстанцев, воплощается в книгах, песнях, монументах, мемориалах, экспозициях музеев и названиях улиц", - приводит пресс-служба слова посла республики в РФ Даурена Абаева. Глава диппредставительства поблагодарил российских поисковиков "за их благородную миссию", отметили в посольстве.

Родственники Маметова пока не нашлись, останки будут доставлены в Казахстан и захоронены со всеми воинскими почестями, добавили в пресс-службе.

В годы Великой Отечественной войны на фронт были мобилизованы 1,2 млн казахстанцев, половина из них погибла на полях сражений. Более 500 казахстанцев удостоились звания Героя Советского Союза.