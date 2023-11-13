13 ноября, 11:35

На Украине у активно критикующего Зеленского депутата Рады проходят обыски

Обыски проводят сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правоохранители проводят обыски у депутата Верховной рады Александра Дубинского, активно критикующего президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщили агентству РБК-Украина источники в правоохранительных органах, обыски проводят сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. Других подробностей не приводится. Сам Дубинский пока не комментировал ситуацию.

6 ноября суд избрал Дубинскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Его обвиняют в организации схемы для незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу. Правоохранительные органы также расследуют в отношении Дубинского дело о служебном подлоге из-за выезда за границу во время военного положения.

Ранее Дубинский входил в пропрезидентскую партию "Слуга народа". Однако, после того как в январе 2021 года США ввели санкции против Дубинского "из-за вмешательства" в президентские выборы, его исключили из партии. Тогда депутат начал открыто критиковать деятельность президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. В частности, он обвиняет руководство страны в укрывательстве коррупционных схем. Все обвинения в свой адрес Дубинский считает заказными и называет политическим преследованием за критику Зеленского и Ермака. 

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