На профессорском форуме появится номинация "Лидер высшего образования"

Новое почетное звание присвоят семи участникам

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Шестой профессорский форум пройдет в Москве 14-16 ноября на площадках Общественной палаты РФ, Российской академии образования и ведущих университетов страны. В этом году в рамках форума появится новая номинация - "Лидер высшего образования", рассказали организаторы на пресс-конференции в ТАСС.

Как отметил председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки РФ, президент РУДН Владимир Филиппов, новое почетное звание присвоят семи участникам.

"Мы начали с "Профессора года". <…> Затем мы ввели номинацию "Декан года" и "Ректор года". Мы приняли тогда очень интересное решение, неоднозначное, когда сказали себе, что в течение первых пяти лет "ректором года" не может быть ни один ректор из Москвы или Санкт-Петербурга, потому что иначе они занимали бы первые места", - рассказал Филиппов.

Как отметил председатель Российского профессорского собрания Владислав Гриб, хотя форум проводится уже в шестой раз, правило о том, что "ректор и декан года" должны быть из регионов, в этом году сохраняется. Звание же "Лидера высшего образования" вводится как бы в компенсацию для общепризнанных столичных ректоров.

"Первую семерку лидеров", как пояснил Филиппов, планируется формировать ежегодно, а в будущем предполагается вводить новые номинации.

Как добавил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, для участия в форуме зарегистрировалось более 2 500 человек, из них тысяча будет работать очно, а полторы тысячи - онлайн. "Триста докладчиков, несколько дней работы, тематические секции, посвященные всем актуальным направлениям: и подготовке кадров, и трансферу научных технологий, и обмену опытом, и воспитательной работе в университетах, и вопросам аккредитации", - рассказал Могилевский.

"Мы просим каждую секцию и пленарку дать свои конкретные рекомендации, и потом оргкомитет и исполком форума распределят их для органов законодательной власти, <…> для правительства и министерства [науки и высшего образования]", - добавил также Гриб.